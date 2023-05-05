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Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) Standartpark 080800734
Основные характеристики
- Цена 6 074 руб
- Артикул 080800734
- Гидравлическое сечение DN100
- Материал Пластик
- Размер, мм 500x160x600
- Вес, кг 8,9
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ "шина" ВЧ кл. Е (к-т) Standartpark 080800755
Основные характеристики
- Цена 6 410 руб
- Артикул 080800755
- Гидравлическое сечение DN100
- Материал Пластик
- Размер, мм 500x160x600
- Вес, кг 9,2
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена 1 943 руб.
- Артикул 8472
- Тип товара Дождеприемники
- Материал Пластик
- Размер, мм 433x433x391
- Вес, кг 4,6
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 045...
- Гидравлическое сечение DN200
- Материал Бетон
- Размер, мм 500x285x600
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 041...
- Гидравлическое сечение DN110
- Материал Бетон
- Размер, мм 500x190x496
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04780
- Гидравлическое сечение DN300
- Материал Бетон
- Размер, мм 500x380x950
- Вес, кг 221,11
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена по запросу
- Артикул 071...
- Гидравлическое сечение DN110
- Материал Полимербетон
- Размер, мм 500x187x496
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04380, 04381
- Гидравлическое сечение DN160
- Материал Бетон
- Размер, мм 500x250x600
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Основные характеристики
- Цена по запросу
- Артикул 075.../1, 7580/2, 7580/3
- Гидравлическое сечение DN200
- Материал Полимербетон
- Размер, мм 500x285x600
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) 085800734 Standartpark
Основные характеристики
- Цена 12 149 руб
- Артикул 085800734
- Гидравлическое сечение DN200
- Материал Пластик
- Размер, мм 500x260x620
- Вес, кг 35,0
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400
Пескоуловители для ливневой канализации
На этой странице каталога размещены все доступные для покупки пескоуловители в Нижнем Новгороде. Их принцип работы заключается в том, что твердые частицы оседают в корзинке из пластика, и очищенная вода уходит в канализацию. Корзину, в которой накапливается песок, необходимо периодически извлекать и чистить.
ТСК «Велес» предлагает приобрести качественные бетонные, полимербетонные и пластиковые пескоуловители в Нижнем Новгороде.