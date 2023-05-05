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Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) Standartpark 080800734

Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) Standartpark 080800734

Основные характеристики

  • Цена 6 074 руб
  • Артикул 080800734
  • Гидравлическое сечение DN100
  • Материал Пластик
  • Размер, мм 500x160x600
  • Вес, кг 8,9
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400
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Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ "шина" ВЧ кл. Е (к-т) Standartpark 080800755

Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с РВ &quot;шина&quot; ВЧ кл. Е (к-т) Standartpark 080800755

Основные характеристики

  • Цена 6 410 руб
  • Артикул 080800755
  • Гидравлическое сечение DN100
  • Материал Пластик
  • Размер, мм 500x160x600
  • Вес, кг 9,2
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Пластиковый дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП пластиковый 8472 Standartpark

Пластиковый дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП–40.40-ПП пластиковый 8472 Standartpark

Основные характеристики

  • Цена 1 943 руб.
  • Артикул 8472
  • Тип товара Дождеприемники
  • Материал Пластик
  • Размер, мм 433x433x391
  • Вес, кг 4,6
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
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Пескоуловитель бетонный BetoMax DN200 с чугунной решеткой Standartpark

Пескоуловитель бетонный BetoMax DN200 с чугунной решеткой Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 045...
  • Гидравлическое сечение DN200
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 500x285x600
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Пескоуловитель бетонный BetoMax DN110 с чугунной решеткой Standartpark

Пескоуловитель бетонный BetoMax DN110 с чугунной решеткой Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 041...
  • Гидравлическое сечение DN110
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 500x190x496
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) Standartpark

Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04780
  • Гидравлическое сечение DN300
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 500x380x950
  • Вес, кг 221,11
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Пескоуловитель полимербетонный CompoMax DN110 с чугунной решеткой Standartpark

Пескоуловитель полимербетонный CompoMax DN110 с чугунной решеткой Standartpark

Основные характеристики

  • Цена по запросу
  • Артикул 071...
  • Гидравлическое сечение DN110
  • Материал Полимербетон
  • Размер, мм 500x187x496
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Пескоуловитель бетонный BetoMax DN160 с чугунной решеткой Standartpark

Пескоуловитель бетонный BetoMax DN160 с чугунной решеткой Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04380, 04381
  • Гидравлическое сечение DN160
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 500x250x600
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Пескоуловитель секционный CompoMax DN200 полимербетонный Standartpark

Пескоуловитель секционный CompoMax DN200 полимербетонный Standartpark

Основные характеристики

  • Цена по запросу
  • Артикул 075.../1, 7580/2, 7580/3
  • Гидравлическое сечение DN200
  • Материал Полимербетон
  • Размер, мм 500x285x600
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) 085800734 Standartpark

Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП с РВ щель ВЧ кл. D (к-т) 085800734 Standartpark

Основные характеристики

  • Цена 12 149 руб
  • Артикул 085800734
  • Гидравлическое сечение DN200
  • Материал Пластик
  • Размер, мм 500x260x620
  • Вес, кг 35,0
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400
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Пескоуловители для ливневой канализации

На этой странице каталога размещены все доступные для покупки пескоуловители в Нижнем Новгороде. Их принцип работы заключается в том, что твердые частицы оседают в корзинке из пластика, и очищенная вода уходит в канализацию. Корзину, в которой накапливается песок, необходимо периодически извлекать и чистить.

ТСК «Велес» предлагает приобрести качественные бетонные, полимербетонные и пластиковые пескоуловители в Нижнем Новгороде.

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