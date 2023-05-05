Пескоуловители для ливневой канализации

На этой странице каталога размещены все доступные для покупки пескоуловители в Нижнем Новгороде. Их принцип работы заключается в том, что твердые частицы оседают в корзинке из пластика, и очищенная вода уходит в канализацию. Корзину, в которой накапливается песок, необходимо периодически извлекать и чистить.

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