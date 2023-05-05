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Бетонные водоотводные лотки

Класcы нагрузки A15 до C250

Системы линейного водоотвода стандартной серии S'park и Basic предназначены для обустройства водоотвода в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах.

Класcы нагрузки до Е600

Серия лотков и пескоуловителей Drive с решетками (тип креплении – болтовое). Укомплектованные усиливающими накладками с закладным анкером.

Оптимальный выбор для объектов с высокой транспортной проходимостью, но без проезда тяжелых транспортных средств (нагрузка от 25 тонн (С250) до 60 тонн (Е600)

Класcы нагрузки до F900

Прочные и ударостойкие водоотводы усиленной серии Мах - водоотводы, усиленные стальными насадками и анкерами. Комплектуются чугунными решетками классом нагрузки E-F

Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN300 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN300 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04741
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN300
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x385x310..360..410
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Лоток водоотводный бетонный BetoMax Basic DN100 H130 Standartpark 4000

Лоток водоотводный бетонный BetoMax Basic DN100 H130 Standartpark 4000

Основные характеристики

  • Цена 702 руб.
  • Артикул 4000
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN100
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x140x130
  • Вес, кг 22,0
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
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Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN160 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN160 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04341
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN160
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x250x205..255..305
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN200 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Лоток водоотводный бетонный BetoMax DN200 с чугунной решеткой кл. F Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04541
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN200
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x285x235...285...335
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
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Лоток BetoMax ЛВ-50.64.51–Б с РВ щель ВЧ кл.Е Standartpark

Лоток BetoMax ЛВ-50.64.51–Б с РВ щель ВЧ кл.Е Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04940
  • Гидравлическое сечение DN500
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x640x510
  • Вес, кг 423,63
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Лоток водоотводный полимербетонный CompoMax Basic DN100 H100 Standartpark

Лоток водоотводный полимербетонный CompoMax Basic DN100 H100 Standartpark

Основные характеристики

  • Цена 1 551 руб.
  • Артикул 7030
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN100
  • Материал Полимербетон
  • Размер, мм 1000x140x100
  • Вес, кг 10,0
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
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Лоток водоотводный бетонный BetoMax Basic DN500 без усиливающих насадок и решеток Standartpark

Лоток водоотводный бетонный BetoMax Basic DN500 без усиливающих насадок и решеток Standartpark

Основные характеристики

  • Цена 12 892 руб
  • Артикул 4949/4959/4909
  • Тип товара Водоотводный лоток
  • Гидравлическое сечение DN500
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x640x460/510/560
  • Вес, кг 326 - 360
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23–Б с РВ щель ВЧД кл.Е (к-т) Standartpark

Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23–Б с РВ щель ВЧД кл.Е (к-т) Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 045415
  • Гидравлическое сечение DN200
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x290x230
  • Вес, кг 102,26
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Лоток BetoMax ЛВ-30.38.31–Б с РВ щель ВЧД кл.Е (к-т) Standartpark

Лоток BetoMax ЛВ-30.38.31–Б с РВ щель ВЧД кл.Е (к-т) Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 047415
  • Гидравлическое сечение DN300
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x380x310
  • Вес, кг 166,4
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) Standartpark

Лоток BetoMax ЛВ-30.38.61–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) Standartpark

Основные характеристики

  • Цена По запросу
  • Артикул 04760
  • Гидравлическое сечение DN300
  • Материал Бетон
  • Размер, мм 1000x380x610
  • Вес, кг 264,72
  • Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
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В нашем ассортименте представлены стандартные водоотводные лотки с чугунными решетками и усиливающими насадками из стали, открытые лотки без усиливающих решеток и насадок, а также лотки усиленной серии BetoMax, приспособленные к повышенной нагрузке.

Предлагаемые в Нижнем Новгороде водоотводные бетонные лотки с решеткой изготавливаются из фибробетона (бетон с полипропиленовыми волокнами), что делает их устойчивыми к изгибанию и усадочным деформациям.

Подробные технические характеристики каждого из лотков (допустимый класс нагрузки, габариты, вес, гидравлическое сечение) вы можете посмотреть в таблице под описанием товара.

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ТСК «Велес» сотрудничает с такими солидными организациями, как «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Волго-Вятский банк Сбербанка России», «Лукойл», Администрация города Кстово и другими. Вы сможете ознакомиться с каталогом товаров и акциями здесь, на сайте компании. А также, ознакомиться с отзывами клиентов и примерами выполненных работ в нашем портфолио
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