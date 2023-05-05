В нашем ассортименте представлены стандартные водоотводные лотки с чугунными решетками и усиливающими насадками из стали, открытые лотки без усиливающих решеток и насадок, а также лотки усиленной серии BetoMax, приспособленные к повышенной нагрузке.

Предлагаемые в Нижнем Новгороде водоотводные бетонные лотки с решеткой изготавливаются из фибробетона (бетон с полипропиленовыми волокнами), что делает их устойчивыми к изгибанию и усадочным деформациям.

Подробные технические характеристики каждого из лотков (допустимый класс нагрузки, габариты, вес, гидравлическое сечение) вы можете посмотреть в таблице под описанием товара.