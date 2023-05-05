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Бетонные водоотводные лотки
Класcы нагрузки A15 до C250
Системы линейного водоотвода стандартной серии S'park и Basic предназначены для обустройства водоотвода в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах.
Класcы нагрузки до Е600
Серия лотков и пескоуловителей Drive с решетками (тип креплении – болтовое). Укомплектованные усиливающими накладками с закладным анкером.
Оптимальный выбор для объектов с высокой транспортной проходимостью, но без проезда тяжелых транспортных средств (нагрузка от 25 тонн (С250) до 60 тонн (Е600)
Класcы нагрузки до F900
Прочные и ударостойкие водоотводы усиленной серии Мах - водоотводы, усиленные стальными насадками и анкерами. Комплектуются чугунными решетками классом нагрузки E-F
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04741
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN300
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x385x310..360..410
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Основные характеристики
- Цена 702 руб.
- Артикул 4000
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN100
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x140x130
- Вес, кг 22,0
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04341
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN160
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x250x205..255..305
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04541
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN200
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x285x235...285...335
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600, F900
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04940
- Гидравлическое сечение DN500
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x640x510
- Вес, кг 423,63
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена 1 551 руб.
- Артикул 7030
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN100
- Материал Полимербетон
- Размер, мм 1000x140x100
- Вес, кг 10,0
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250
Основные характеристики
- Цена 12 892 руб
- Артикул 4949/4959/4909
- Тип товара Водоотводный лоток
- Гидравлическое сечение DN500
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x640x460/510/560
- Вес, кг 326 - 360
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 045415
- Гидравлическое сечение DN200
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x290x230
- Вес, кг 102,26
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 047415
- Гидравлическое сечение DN300
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x380x310
- Вес, кг 166,4
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
Основные характеристики
- Цена По запросу
- Артикул 04760
- Гидравлическое сечение DN300
- Материал Бетон
- Размер, мм 1000x380x610
- Вес, кг 264,72
- Класcы нагрузки EN 1433 A15, B125, C250, D400, E600
В нашем ассортименте представлены стандартные водоотводные лотки с чугунными решетками и усиливающими насадками из стали, открытые лотки без усиливающих решеток и насадок, а также лотки усиленной серии BetoMax, приспособленные к повышенной нагрузке.
Предлагаемые в Нижнем Новгороде водоотводные бетонные лотки с решеткой изготавливаются из фибробетона (бетон с полипропиленовыми волокнами), что делает их устойчивыми к изгибанию и усадочным деформациям.
Подробные технические характеристики каждого из лотков (допустимый класс нагрузки, габариты, вес, гидравлическое сечение) вы можете посмотреть в таблице под описанием товара.