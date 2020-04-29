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Водоотводные лотки в Нижнем Новгороде
Класcы нагрузки A15 до C250
Системы линейного водоотвода стандартной серии S'park и Basic предназначены для обустройства водоотвода в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах.
Класcы нагрузки до Е600
Серия лотков и пескоуловителей Drive с решетками (тип креплении – болтовое). Укомплектованные усиливающими накладками с закладным анкером.
Оптимальный выбор для объектов с высокой транспортной проходимостью, но без проезда тяжелых транспортных средств (нагрузка от 25 тонн (С250) до 60 тонн (Е600)
Класcы нагрузки до F900
Прочные и ударостойкие водоотводы усиленной серии Мах - водоотводы, усиленные стальными насадками и анкерами. Комплектуются чугунными решетками классом нагрузки E-F
Водоотводные лотки купить в Нижнем Новгороде водоприемные лотки - ТСК Велес
Водоприемные (водоотводные) лотки купить в Нижнем Новгороде
Лотки водоотводные из пластика, фибробетона и полимербетона, предназначенные для создания поверхностного водоотвода, представлены на этой странице каталога.
Водоприемные лотки можно купить со склада ТСК "Велес" в Нижнем Новгороде по цене производителя.
Водоотводные лотки с решетками в Нижнем Новгороде
В каталоге представлен широкий ассортимент продукции:
- бетонные водоотводные лотки с решетками;
- открытые бетонные лотки;
- полимербетонные лотки;
- бетонные и полимербетонные лотки с вертикальным водоотводом;
- пластиковые водоотводные лотки.
Кроме того, обращаем ваше внимание на водоотводные лотки усиленных серий:
- пластиковые лотки PolyMax;
- бетонные водоотводные лотки BetoMax;
- полимербетонные лотки CompoMax.
Эти лотки предназначены для использования в условиях тяжелых нагрузок.