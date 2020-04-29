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Водоотводные лотки в Нижнем Новгороде

Класcы нагрузки A15 до C250

Системы линейного водоотвода стандартной серии S'park и Basic предназначены для обустройства водоотвода в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах.

Класcы нагрузки до Е600

Серия лотков и пескоуловителей Drive с решетками (тип креплении – болтовое). Укомплектованные усиливающими накладками с закладным анкером.

Оптимальный выбор для объектов с высокой транспортной проходимостью, но без проезда тяжелых транспортных средств (нагрузка от 25 тонн (С250) до 60 тонн (Е600)

Класcы нагрузки до F900

Прочные и ударостойкие водоотводы усиленной серии Мах - водоотводы, усиленные стальными насадками и анкерами. Комплектуются чугунными решетками классом нагрузки E-F

Водоотводные лотки купить в Нижнем Новгороде водоприемные лотки - ТСК Велес

Водоприемные (водоотводные) лотки купить в Нижнем Новгороде

Лотки водоотводные из пластика, фибробетона и полимербетона, предназначенные для создания поверхностного водоотвода, представлены на этой странице каталога.

Водоприемные лотки можно купить со склада ТСК "Велес" в Нижнем Новгороде по цене производителя.

Водоотводные лотки с решетками в Нижнем Новгороде

В каталоге представлен широкий ассортимент продукции:

  • бетонные водоотводные лотки с решетками;
  • открытые бетонные лотки;
  • полимербетонные лотки;
  • бетонные и полимербетонные лотки с вертикальным водоотводом;
  • пластиковые водоотводные лотки.

Кроме того, обращаем ваше внимание на водоотводные лотки усиленных серий:

  • пластиковые лотки PolyMax;
  • бетонные водоотводные лотки BetoMax;
  • полимербетонные лотки CompoMax.

Эти лотки предназначены для использования в условиях тяжелых нагрузок.

Почему стоит работать с нами

Высокое качество продукции

Проектные решения под любые задачи

Монтаж продукции точно в срок

Хорошие цены и скидки

ТСК «Велес» сотрудничает с такими солидными организациями, как «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Волго-Вятский банк Сбербанка России», «Лукойл», Администрация города Кстово и другими. Вы сможете ознакомиться с каталогом товаров и акциями здесь, на сайте компании. А также, ознакомиться с отзывами клиентов и примерами выполненных работ в нашем портфолио
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