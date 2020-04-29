Водоотводные лотки купить в Нижнем Новгороде водоприемные лотки - ТСК Велес

Системы линейного водоотвода стандартной серии S'park и Basic предназначены для обустройства водоотвода в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах.

Класcы нагрузки до Е600

Серия лотков и пескоуловителей Drive с решетками (тип креплении – болтовое). Укомплектованные усиливающими накладками с закладным анкером.

Оптимальный выбор для объектов с высокой транспортной проходимостью, но без проезда тяжелых транспортных средств (нагрузка от 25 тонн (С250) до 60 тонн (Е600)